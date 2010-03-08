Требуеться специалист который работает в Silverlight 4 нужно сделать формы и таблици а так же кто владеет языком C# только в украине киевне какой предоплаты поймите правельно
Проблема на хостмонстре с файлами
Your account contains more than 9740 directories and may pose a potential performance risk to the server.
Please reduce the number of directories for your account to prevent possible account deactivation.
In order to view the top 50 directories, which are those with the most files, please navigate to your File Manager and navigate to the tmp directory, and then opening the userquota file.
File Count 130234
Please visit our File Count page for information that may affect account backup availability.
не врубаюсь в чем проблема
ася:пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)
Заявки фрилансеров
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