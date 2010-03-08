Исправить вывод цены

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Закрыт3 заявки203 просмотра

Cms joomla

virtuemart

стали криво выводится цена товара, нужно исправить

Joomla
15 лет назад
mircurin
Максим 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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