Drupal - инсталяция модулей

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Закрыт4 заявки158 просмотров

Для сайта, созданного с помощью Drupal нужно установить следующие модули:

1) Live Chat для технической поддержки и онлайн продаж + иконки

2) Простую базу знаний (Knowledge base)

3) Google переводчик (около 5 языков) + иконки

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Drupal
15 лет назад
millen
46 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров