Создание рассылки

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок203 просмотра

Необходим скрипт создания рассылки по зарегистрированным пользователям.

Скрипт должен

выбирать из БД (mysql) e-mail пользователей,

и делать по ним рассылку нужного текста.

+ обязательно должна быть возможность отказаться от рассылки

MySQL
15 лет назад
faedrus
42 года
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Ikar88
Сергей 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад
$20
2 дня
Работа выполнена качественно и ранее обозначенного срока, Сделал удобную панель с авторизацией, помог с настройками, все протестировали. Работой доволен, буду обращаться!
Подробная и понятная формулировка задания, своевременая оплата - с этим заказчиком легко и приятно работать. Сотрудничеством доволен!

Заявки фрилансеров

Ikar88
Сергей 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад