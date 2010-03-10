Требуеться специалист который работает в Silverlight 4 нужно сделать формы и таблици а так же кто владеет языком C# только в украине киевне какой предоплаты поймите правельно
Создание рассылки
Необходим скрипт создания рассылки по зарегистрированным пользователям.
Скрипт должен
выбирать из БД (mysql) e-mail пользователей,
и делать по ним рассылку нужного текста.
+ обязательно должна быть возможность отказаться от рассылки
Выбранный исполнитель
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