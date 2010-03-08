Написать скрипт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок175 просмотров

Надо сделать так что бы пользователи зайдя по адресу (например) 12345.com автоматически переходили на 12345.ru

15 лет назад
fenix85
Валера 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров