Нужна функция подбора и онлайн заказа туров на подобие http://tamtamtravel.ru/?display=block Также возможность оплатить кредиткой. Информация о турах должна автоматически грабиться от сюда: http://www.capital-tour.ru/masterwebstandard/extra/quoteddynamic.aspx Сайт на Друпал 6 будет. ...
OpenCart сделать ЧПУ
Возникла проблема с ЧПУ. Сейчас есть хиты на главной - у них адрес Главная/товар. Есть страницы категории - у них адрес Главная/категория/товар. Есть страницы подкатегории - у них адрес Главная/Категория/Подкатегоря/Товар. Получается что одна и та же страница товара имеет три разных адреса.
Нужно сделать чтобы всегда был один и тот же адрес.
Сроки и стоимость предлагайте
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