OpenCart сделать ЧПУ

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка186 просмотров

Возникла проблема с ЧПУ. Сейчас есть хиты на главной - у них адрес Главная/товар. Есть страницы категории - у них адрес Главная/категория/товар. Есть страницы подкатегории - у них адрес Главная/Категория/Подкатегоря/Товар. Получается что одна и та же страница товара имеет три разных адреса.

Нужно сделать чтобы всегда был один и тот же адрес.

Сроки и стоимость предлагайте

Opencart
15 лет назад
hellen20
38 лет
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Сервис подбора, заказа и оплаты тура (на Друпал)

    Нужна функция подбора и онлайн заказа туров на подобие http://tamtamtravel.ru/?display=block Также возможность оплатить кредиткой. Информация о турах должна автоматически грабиться от сюда: http://www.capital-tour.ru/masterwebstandard/extra/quoteddynamic.aspx Сайт на Друпал 6 будет. ...

    Drupal
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Оптимизация скриптов Joomla

    Есть три интернет магазина на Joomla + Virtualmart, от службы поддержки хостинга приходят постоянно гневные письма, что сайты "жрут" много ресурсов процессора. Нужен человек, способный разобраться, что нужно делать, можно ли оптимизировать скрипты, может нужно ...

    Joomla
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Udgrade: Анализ строки на perl.

    Здравствуйте джентльмены Цель: Добавить в процедуру автоматического создания карточек товара функцию анализа строки, в случае вхождения в строку эталонных значений присваиваем созданной карточке товара набор тэгов (ярлыков) в соответствующий найденным эталонным ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создать систему автоматического учета в игре-чате

    $10

    Добрый день! Суть проблемы такая: у нас игровой чат, где происходит ролевая игра в которой есть деньги, вещи, уровни игроков. А так же происходят бои, где сила удара (и многое другое) генерируется кнопками со ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Личный кабинет под cms Joomla.

    Добавить функции в личном кабинете зарегистрированного пользователя на cms Joomla. Нужно реализовать следующие пункты: 1. Мой балланс. 2. Мои заказы, (покупки). 4. Мои посылки. 5. Мои сообщения. 6.Выход.

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Внедрение в Shop Script

    Здравствуйте уважаемые, Нужно поработать с магазином Shop Script а точнее внедрить дизайн (верстка уже готова) и где-то дополнить функционал. Страницы для ознакомления: Главная страница - http://beta.ladymirra.ru/index.html Страница ...

    JavajQueryPHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Монетизация с помощью smscoin

    Есть сайт по монетизации http://smscoin.com/ Есть сайт на который нужно ее внедрить http://borismoiseev.ru/video/ Смысл в том что от сайта есть только доступ к фтп,без админки. Следовательно нужно написать отдельную админку,которая будет добавлять ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад