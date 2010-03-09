Оптимизация скриптов Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок119 просмотров

Есть три интернет магазина на Joomla + Virtualmart, от службы поддержки хостинга приходят постоянно гневные письма, что сайты "жрут" много ресурсов процессора. Нужен человек, способный разобраться, что нужно делать, можно ли оптимизировать скрипты, может нужно менять хостинг или что-то еще.

сайты:

shoping-shop.ru

shopingshop.ru

fambis.ru

Предложения типа "рекомендую перейти на другой движек" не принимаются, сайты делал сам, они мне дороги как память.

Joomla
15 лет назад
Pelevinalex
Александр 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Udgrade: Анализ строки на perl.

    Здравствуйте джентльмены Цель: Добавить в процедуру автоматического создания карточек товара функцию анализа строки, в случае вхождения в строку эталонных значений присваиваем созданной карточке товара набор тэгов (ярлыков) в соответствующий найденным эталонным ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создать систему автоматического учета в игре-чате

    $10

    Добрый день! Суть проблемы такая: у нас игровой чат, где происходит ролевая игра в которой есть деньги, вещи, уровни игроков. А так же происходят бои, где сила удара (и многое другое) генерируется кнопками со ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Личный кабинет под cms Joomla.

    Добавить функции в личном кабинете зарегистрированного пользователя на cms Joomla. Нужно реализовать следующие пункты: 1. Мой балланс. 2. Мои заказы, (покупки). 4. Мои посылки. 5. Мои сообщения. 6.Выход.

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Внедрение в Shop Script

    Здравствуйте уважаемые, Нужно поработать с магазином Shop Script а точнее внедрить дизайн (верстка уже готова) и где-то дополнить функционал. Страницы для ознакомления: Главная страница - http://beta.ladymirra.ru/index.html Страница ...

    JavajQueryPHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Монетизация с помощью smscoin

    Есть сайт по монетизации http://smscoin.com/ Есть сайт на который нужно ее внедрить http://borismoiseev.ru/video/ Смысл в том что от сайта есть только доступ к фтп,без админки. Следовательно нужно написать отдельную админку,которая будет добавлять ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Доработка virtuemart

    Есть сайт на virtuemart. Торговля товарами оптом. Все цены оптовые. Минимальная сумма покупки - 25000 Необходимо сделать сайт 2, копию по содержанию асортимента, который будет взаимодействуя с сайтом 1 ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад