Оптимизация скриптов Joomla

Есть три интернет магазина на Joomla + Virtualmart, от службы поддержки хостинга приходят постоянно гневные письма, что сайты "жрут" много ресурсов процессора. Нужен человек, способный разобраться, что нужно делать, можно ли оптимизировать скрипты, может нужно менять хостинг или что-то еще.

сайты:

shoping-shop.ru

shopingshop.ru

fambis.ru

Предложения типа "рекомендую перейти на другой движек" не принимаются, сайты делал сам, они мне дороги как память.