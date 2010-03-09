Udgrade: Анализ строки на perl.

Здравствуйте джентльмены

Цель:

Добавить в процедуру автоматического создания карточек товара функцию анализа строки, в случае вхождения в строку эталонных значений присваиваем созданной карточке товара набор тэгов (ярлыков) в соответствующий найденным эталонным значениям.

Краткое описание:

В алгоритм автоматического создания карточек товара добавляем следующие шаги:

1. Последовательно ищем синонимы тэгов среди грам строки прайс-листа (строки полученной по результатам работы процедуры унификации);

2. В случае нахождения сходных с синонимами тэгов грам присваиваем автоматически созданной карточке товара соответствующие тэги;

Полное описание:

При обработке прайс-листа проверяем поднят ли флаг "Автоматически создавать карточки товара", если поднят тогда идентификация строки прайс-листа происходит по следующему алгоритму:

1. Проверяем значение ID Distrib строки прайс-листа, если не совпадает ни с одним из соответствующих значений ID Distrib карточек товара, тогда создаем новую карточку товара;

2. В новой карточке товара поднимаем флаг "Не использовать карточку товара" и присваиваем полю "Категория" значение из карточки обрабатываемого прайс-листа;

3. В поля ID Distrib и ID Vendor новой карточки товара записываем соответствующее значение из строки прайс-листа;

4. Последовательно ищем синонимы тэгов среди грам строки прайс-листа (строки полученной по результатам работы процедуры унификации). В случае нахождения сходных с синонимами тэгов грам присваиваем автоматически созданной карточке товара соответствующие тэги;

В случае если идентификация строки прайс-листа состоялась по любому отличному от ID Distrib критерию (ID Vendor, Model, Synonim) значение поля ID Distrib строки прайс-листа записываем в соответствующее поле карточки товара.

Описание проекта в целом и ответы на некоторые технические вопросы по проекту http://code.google.com/p/infohighway/

Готов к вопросам по ICQ

Условия сотрудничества:

*Удаленная работа по договору;

*Работы проводятся под девелоперским аккаунтом с соответсвующей БД;

*Синтаксис кода должен удовлетворять http://linux.opennet.ru/base/dev/perlstyle.txt

*Описание изменений в интерфейсе. Формат описания - Wiki;

*Финальный результат, должен быть закоммичен на SVN;

*Оплата по завершении работы;

Пожалуйста, не отвечайте пустыми фразами типа "Сделаю качественно" или "Готов взяться за проект", если готовы взяться за проект без дополнительных вопросов сразу озвучивайте срок/стоимость.