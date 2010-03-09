Приветствую, есть пара вопросов по Drupal в ICQ. Пишите предложения сюда, я вам сам напишу.
Личный кабинет под cms Joomla.
Добавить функции в личном кабинете зарегистрированного пользователя на cms Joomla.
Нужно реализовать следующие пункты:
1. Мой балланс.
2. Мои заказы, (покупки).
4. Мои посылки.
5. Мои сообщения.
6.Выход.
Выбранный исполнитель
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