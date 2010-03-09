Личный кабинет под cms Joomla.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок183 просмотра

Добавить функции в личном кабинете зарегистрированного пользователя на cms Joomla.

Нужно реализовать следующие пункты:

1. Мой балланс.

2. Мои заказы, (покупки).

4. Мои посылки.

5. Мои сообщения.

6.Выход.

Joomla
15 лет назад
vint_age
54 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

sawork
Сергей 
41 год
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
15 лет назад
$100
4 дня

Заявки фрилансеров

sawork
Сергей 
41 год
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
15 лет назад