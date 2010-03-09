Личный кабинет под cms Joomla.

Есть сайт по монетизации http://smscoin.com/ Есть сайт на который нужно ее внедрить http://borismoiseev.ru/video/ Смысл в том что от сайта есть только доступ к фтп,без админки. Следовательно нужно написать отдельную админку,которая будет добавлять ...