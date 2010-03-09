Монетизация с помощью smscoin

Есть сайт по монетизации http://smscoin.com/

Есть сайт на который нужно ее внедрить http://borismoiseev.ru/video/

Смысл в том что от сайта есть только доступ к фтп,без админки.

Следовательно нужно написать отдельную админку,которая будет добавлять видео без всяких проблем.Видео flv.

Принцип монетизации таков - заходим в раздел видео,там есть ролики в столбик в 10 секунд,а рядом кнопки оплатить и посмотреть полностью,при нажатии на нее начинает работать скрипт,который дает ссылку на полный видеоролик,который в свою очередь открывается в новом окне.Ссылка работает 1 день.Все это позволяет монетизация.Вам лишь нужно внедрить админку в сайт и прикрутить к ней скрипт который вам дадут менеджеры сайта монетизации.

Ниже вложенный файл.на котором рассказан принцип действий.

Цена обсуждается.Но вроде вся работа описана.Говорите сроки и ваш вариант и цену оплаты.Есть другие способы монетизировать как в описании,предлагайте.Рад буду посотрудничать.