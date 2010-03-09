Создать систему автоматического учета в игре-чате

Добрый день!

Суть проблемы такая: у нас игровой чат, где происходит ролевая игра в которой есть деньги, вещи, уровни игроков. А так же происходят бои, где сила удара (и многое другое) генерируется кнопками со случайными всплывающими фразами. Все это приходится считать самим вручную и потом записывать результаты в личную информацию. Нам бы хотелось автоматизировать эту систему насколько возможно.

Если кто-нибудь готов в этом помочь, просьба отозваться.