Flash плейер

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Закрыт1 заявка121 просмотр

Нужен плейер, для проигрывания флеш роликов, клипов...

Требования к плейеру:

1.просмотр FLV, AVI, ( МОЖНО ДРУГИЕ )

2. прослушивание MP3

3. встраивание в плейер рекламных текстовых блоков ( выбор позиции ( низ \ средина \ верх ) )

4. встраивание рекламных видео роликов ( выбор показа ( вначале \ средина \ вконце )

5. поддержка потокового видео

6. поддержка плейлистов

7. возможность скрывать прямые ссылки на файлы с помощью кодирования;

8. полноэкранный режим для видео;

9. показ изображений через плейер

15 лет назад
valco
49 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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