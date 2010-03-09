Разработка каталога товаров

Возникла проблема с ЧПУ. Сейчас есть хиты на главной - у них адрес Главная/товар. Есть страницы категории - у них адрес Главная/категория/товар. Есть страницы подкатегории - у них адрес Главная/Категория/Подкатегоря/Товар. Получается что одна и та ...