Разработка каталога товаров

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки148 просмотров

Нужен программист для разработки каталога товаров и последующей доработки функционала сайта www.theroom.com.ua. В данный момент на сайте есть каталог, который работает не корректно. ТЗ вышлю по запросу. Обязательное условие – человек из Киева. Связь: (067) 219 18 90 или ЛС.

15 лет назад
dlebedev
38 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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