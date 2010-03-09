Разработка 3D – презентации

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки165 просмотров

Интересуют сроки и стоимость реализации проекта 3D презентации.

Пример:

http://www.loveicecream.com/uk_en/home/default.aspx

ICQ 563-254-759

15 лет назад
filatova
37 лет
17 лет в сервисе
Была
14 лет назад

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Нет заявок фрилансеров