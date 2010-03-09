Натянуть контуры стран на 3д-глобус

Есть глобус:

http://toshaman.ru.bloodhost.net/globe/

есть 3д модель глобуса (изначально сделана в максе, но потом я работал в swift3d)

во флеше она представлена в виде 120кадров (полный оборот глобуса)

вся программная часть сделана, осталась ручная работа

смысл в том, что каждая страна должна быть представлена в виде мувиклипа, который реагирует на наведение, нажатие итп (все действия уже запограммированы)

я делал так:

отрисовываю контур страны на плоской карте (развертке глобуса)

натягиваю растровую картинку (одна страна на белом листе) на 3д модель,

рендерю 120 кадров (именно столько делает глобус)

потом запускаю растро-векторный конвертор, получаю 120 векторных контуров

потом импортирую их во флеш 120 контуров (как кадры одного мувиклипа), заливаю цветом

на этой стадии приходится каждый кадр залить цветом, подравнять, иногда изменить размер.

вобщем все просто и понятно: но стран очень много и я не успеваю доделать все в срок.

если есть способ реализации при которой руками работать не надо - вам же легче

те страны при нажатии на которые открывается окно с подробностями делать не надо, я их сам доделаю.