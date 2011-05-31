Приватный проект для Шевелева Владимира

$120
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка129 просмотров

Создание формы рассылки на Емайл по базе фирм !

- возможность оплаты через вебмани

- выбор из категорий

- возможность писать нужный текст

- возможность прикладывать файл

- любой имейл отправителя.

- Админка

15 лет назад
romasever
38 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

BOB41K
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад
$135
10 дней
Все сделано в указанный срок, быстро и качественно. Скрипт работает безукоризненно. Владимир всегда на связи. После выполнения работы интересуется результатами, не пропадает. Рекомендую!
Все супер.

Заявки фрилансеров

BOB41K
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад