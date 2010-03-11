Доработка формы обратной связи на Amiro CMS

Александр хороший специалист своего дела. Заказ был очень срочный, "сделать на вчера". Очень быстро помог и сделал задание в краткий срок. Обратился, не взирая что есть "красные отзывы". Каждый человек имеет шанс на ошибки, все мы люди. Главное исправится. Молодец! Дальше будем плотно сотрудничать, часто требуются такие услуги. Спасбо. С ув., Владислав