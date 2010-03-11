Необходимо реализовать в Marketplace 146 (joomla 1.5.15) поиск по номеру телефона
Доработка формы обратной связи на Amiro CMS
Стандартная форма предполагает заполнение текстовых полей. Необходимо добавить возможность загрузки файлов с ограничением по-размеру.
Документация по особенностям системы здесь
http://manual.amiro.ru/doc/integracija-storonnih-modulej-nadstrojki/
Жду вопросов если есть, цена и срок (желательно побыстрее).
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