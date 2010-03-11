Доработка формы обратной связи на Amiro CMS

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка158 просмотров

Стандартная форма предполагает заполнение текстовых полей. Необходимо добавить возможность загрузки файлов с ограничением по-размеру.

Документация по особенностям системы здесь

http://manual.amiro.ru/doc/integracija-storonnih-modulej-nadstrojki/

Жду вопросов если есть, цена и срок (желательно побыстрее).

15 лет назад
lamitech
36 лет
15 лет в сервисе
Был
5 дней назад

Выбранный исполнитель

MrSamo
36 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад
$40
1 день
Александр хороший специалист своего дела. Заказ был очень срочный, "сделать на вчера". Очень быстро помог и сделал задание в краткий срок. Обратился, не взирая что есть "красные отзывы". Каждый человек имеет шанс на ошибки, все мы люди. Главное исправится. Молодец! Дальше будем плотно сотрудничать, часто требуются такие услуги. Спасбо. С ув., Владислав
Прекрасный заказчик. Приятно общаться и работать, уверен в дальнейшем сотрудничестве.

Заявки фрилансеров

MrSamo
36 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад