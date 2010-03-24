WordPress plugin.

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Завершен1 заявка142 просмотра

Необходима адресная книга интегрированная с MailChimp.com сервисом.

WordPress
15 лет назад
SoftSite
30 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

abibidu
Павел 
34 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад
$30
3 дня
Очень грамотный специалист. В указанном проекте решил ряд нетривиальных! задач. В срок. Надежен. Всем рекомендую в качестве вэб-программиста.

Заявки фрилансеров

abibidu
Павел 
34 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад