На лайвстрит нужно создать блок рейтинга студий

http://net.jnet.kz примерно как тут блок компании http://habrahabr.ru/

у нас на сайте будет рейтинг веб студий казахстана

можно в принципе создать блог рейтинг веб студий и добавлять посты, а самые голосуемые будут сбоку высвечиваться

движок лайвстрит

пишите цены и сроки

ася:пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)