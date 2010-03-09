На лайвстрит нужно создать блок рейтинга студий

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Закрытнет заявок114 просмотров

http://net.jnet.kz примерно как тут блок компании http://habrahabr.ru/

у нас на сайте будет рейтинг веб студий казахстана

можно в принципе создать блог рейтинг веб студий и добавлять посты, а самые голосуемые будут сбоку высвечиваться

движок лайвстрит

пишите цены и сроки

ася:пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)

15 лет назад
yakooobin
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

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