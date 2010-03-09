Необходимо реализовать в Marketplace 146 (joomla 1.5.15) поиск по номеру телефона
Сделать сайт
Есть только сверстанные страницы. Нужно сделать все остальное.
Основной функционал.
-Группая пользователей 1
Возможность создания заявок. В которых пользователь заполняет несколько текстовых форм одна из которых становится скрытой после публикации заявки . Каждая заявка принадлежит к нескольким типам заявок.
-Группа пользователей 2
-Видят списки заявок. Могут сортировать их по типам, задавать вопросы автору заявки по средству комментариев к заявке, соответственно авторы могут там же отвечать. Ответы авторов заявок имеют премодерацию.
- Через robokassa.ru подключается биллинг. Группа пользователей 2 может оплатить одну из заявок. Тогда открывается скрытое текстовое поле которое находится в заявке, станет открыто для оплатившего.
Дизайна нет. Есть блок схемы сайта. В качестве дизайна подойдет стандартная тема движка выбранного исполнителем.
Заявки фрилансеров
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