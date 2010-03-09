Написать модуль к BILLmanager для панели упр.

Здравствуйте.

Имеется панель управления игровыми серверами. У неё есть прекрасный API.

Также имеется биллинг BILLmanager.

Кроме того, имеется модуль для работы с API игровой панели, написанный на PHP, а также примеры в документации.

Нужно как-то связать биллинг и панель управления, т.е написать модуль.

Что должен делать модуль:

-посылка информации игровой панели для создания игрового сервера

-блокировка/разблокировка/удаление аккаунтов

-нужно написать perl/cgi модуль, т.е интеграция будет как свой вид услуги с обработчиком

ISPsystem отказались это делать, даже платно, поскольку запрос индивидуален и не интересен для остальных клиентов.

Просьба отписываться тех, кто уже знаком с продуктами ISPsystem в плане API и разработок, также указывайте свою стоимость и примерные сроки.