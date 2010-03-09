Необходимо доработать Virtuemart, беря за основу данную ссылку //http://www.e-o.ru/research/74/37876.htm// То есть - разбить товар на подтовары с автоматическим подсчетом стоимости или с возможностью покупки целого товара. +Добавить вкладку "Список таблиц и рисунков". ...
3 сайта на движке PHP-Fusion и общая регистрация
Нужно организовать общую регистрацию на три сайта с движком PHP-Fusion 7, мне нужно что бы вы просто разработали всё на каком нибудь примере и вывели мне пошаговую установку потому как прикручивать это всё я буду самостоятельно...
Заявки фрилансеров
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