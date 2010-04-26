Доработка Virtuemart(настройка компонента)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки226 просмотров

Необходимо доработать Virtuemart, беря за основу данную ссылку //http://www.e-o.ru/research/74/37876.htm//

То есть - разбить товар на подтовары с автоматическим подсчетом стоимости или с возможностью покупки целого товара.

+Добавить вкладку "Список таблиц и рисунков".

Вообщем в плане продажи цифрового товара разработать такую же структуру в Virtuemart.

15 лет назад
MGorelkin
Михаил 
35 лет
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Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

akiwoh
43 года
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15 лет назад
$75
3 дня
Отличный программист!Рекомендую!
У нас все получилось. Рекомендую сотрудничать :)

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akiwoh
43 года
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв
15 лет назад

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