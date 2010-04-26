Доработка Virtuemart(настройка компонента)

Необходимо доработать Virtuemart, беря за основу данную ссылку //http://www.e-o.ru/research/74/37876.htm//

То есть - разбить товар на подтовары с автоматическим подсчетом стоимости или с возможностью покупки целого товара.

+Добавить вкладку "Список таблиц и рисунков".

Вообщем в плане продажи цифрового товара разработать такую же структуру в Virtuemart.