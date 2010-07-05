Написать текстовый бот для скайпа со следующими функциями:

- брать из таблицы или списка значение переменной (в таблице переменные заданы в 2 колонки: в именительном и родительном падеже)

- подставлять значение в именительном падеже в нужное поле при поиске контакта

- осуществлять поиск людей и добавлять их в список контактов по группам

- вступать в переписку по скрипту, в котором помимо текста переписки заданы действия бота: ждать ответа, пауза, подстановка значения переменной в родительном падеже, посыл ответа, изменение группы, изменение имени контакта.

- подставлять значение в текст переписки с человеком, найденным при помощи этого значения

- сортировать по группам и переименовывать контакты в соответствии со значением переменной: чтобы было видно, по какому значению переменной найден контакт, а также состоялся с ним диалог или нет.

- вести список тех, с кем уже пообщались, и из следующего поиска их исключать

- интеллект для бота не нужен, собеседник проводится по единому для всех скрипту.

Опционально: эмулировать ввод букв, паузы и стирания - необязательно и можно за отдельные деньги.