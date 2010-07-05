Skype Bot

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен9 заявок605 просмотров

Написать текстовый бот для скайпа со следующими функциями:

- брать из таблицы или списка значение переменной (в таблице переменные заданы в 2 колонки: в именительном и родительном падеже)

- подставлять значение в именительном падеже в нужное поле при поиске контакта

- осуществлять поиск людей и добавлять их в список контактов по группам

- вступать в переписку по скрипту, в котором помимо текста переписки заданы действия бота: ждать ответа, пауза, подстановка значения переменной в родительном падеже, посыл ответа, изменение группы, изменение имени контакта.

- подставлять значение в текст переписки с человеком, найденным при помощи этого значения

- сортировать по группам и переименовывать контакты в соответствии со значением переменной: чтобы было видно, по какому значению переменной найден контакт, а также состоялся с ним диалог или нет.

- вести список тех, с кем уже пообщались, и из следующего поиска их исключать

- интеллект для бота не нужен, собеседник проводится по единому для всех скрипту.

Опционально: эмулировать ввод букв, паузы и стирания - необязательно и можно за отдельные деньги.

15 лет назад
CentralFire
Алексей 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

UGreek85
Серёгин 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв
15 лет назад
$1
1 день
Сделал все быстро, в соответствии с тз, все замечания по ходу работы учел, сам продумал понятный интерсфейс. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

UGreek85
Серёгин 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв
15 лет назад

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