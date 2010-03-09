Написать текстовый бот для скайпа со следующими функциями: - брать из таблицы или списка значение переменной (в таблице переменные заданы в 2 колонки: в именительном и родительном падеже) - подставлять значение ...
Несложное задание
Нужно сделать поисковик, что бы работал на джумле
Образец: http://shturm-haddan.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=11&Itemid=89
Все что известно: http://forum.haddan.ru/showpost.php?p=700856&postcount=22
Ваши предложения...
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