Написать текстовый бот для скайпа со следующими функциями: - брать из таблицы или списка значение переменной (в таблице переменные заданы в 2 колонки: в именительном и родительном падеже) - подставлять значение ...
Прикрутить Lightbox для портфолио
Необходимо прикрутить скрипт для показа картинок из портфолио (лайтбокс или его разновидность) для рубрик раздела "Работы" - коллажи, полиграфия, наружка и логотипы:
http://delgrafico.ru/design.htm
Пример лайтбокса который нравится (когда нажимаем на картинку) - http://www.vadiart.ru/portfolio
Пример того, как должен выглядеть конечный вариант - прикреплен картинкой.
Необходимо:
1. Фотки готовы. Необходимо прикрутить скрипт для указанных выше 4 разделов для локального сервера (архив сайта вышлю), а также на внешнем сервере.
2. Окно лайтбокса должно раскрываться посередине экрана, фиксированный размер 800х700рх, не "ползать" (фотки также подогнаны под один размер)
3. Название работы должно быть по центру (названия потом сам пропишу)
4. Кнопка CLOSE - на англицком.
5. Скрипт должен быть в отдельной папке на серваке, не засорять код.
6. После установки скрипта объяснить как добавлять остальные картинки (если сам не разберусь :) )
7. Срок 3 дня.
Знающему человеку работы минут на 30 максимум. Самому нет времени заниматься. Рассматриваю адекватные предложения.
Оплата WMR, Яндекс.деньги. Оплата по факту выполненной работы +отзыв.
п.с. не пишите в личку о предоплате и сбс. Я также заинтересован в получении отзыва, так что все будет пучком.
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