Прикрутить Lightbox для портфолио

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен12 заявок229 просмотров

Необходимо прикрутить скрипт для показа картинок из портфолио (лайтбокс или его разновидность) для рубрик раздела "Работы" - коллажи, полиграфия, наружка и логотипы:

http://delgrafico.ru/design.htm

Пример лайтбокса который нравится (когда нажимаем на картинку) - http://www.vadiart.ru/portfolio

Пример того, как должен выглядеть конечный вариант - прикреплен картинкой.

Необходимо:

1. Фотки готовы. Необходимо прикрутить скрипт для указанных выше 4 разделов для локального сервера (архив сайта вышлю), а также на внешнем сервере.

2. Окно лайтбокса должно раскрываться посередине экрана, фиксированный размер 800х700рх, не "ползать" (фотки также подогнаны под один размер)

3. Название работы должно быть по центру (названия потом сам пропишу)

4. Кнопка CLOSE - на англицком.

5. Скрипт должен быть в отдельной папке на серваке, не засорять код.

6. После установки скрипта объяснить как добавлять остальные картинки (если сам не разберусь :) )

7. Срок 3 дня.

Знающему человеку работы минут на 30 максимум. Самому нет времени заниматься. Рассматриваю адекватные предложения.

Оплата WMR, Яндекс.деньги. Оплата по факту выполненной работы +отзыв.

п.с. не пишите в личку о предоплате и сбс. Я также заинтересован в получении отзыва, так что все будет пучком.

15 лет назад
m2418577
Торрес 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

sxua
36 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
12 отзывов(-1)
15 лет назад
$10
1 день
Работа выполнена на отлично! Быстро, как надо и без лишних вопросов. Результатом доволен.
Грамотно поставленная задача обеспечила быстрый результат работы. Рекомендую.

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sxua
36 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
12 отзывов(-1)
15 лет назад

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