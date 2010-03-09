Приватно для Va5il - Сортировка новостей на DLE

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки130 просмотров

Постановка задачи:

Есть отдельная от ДЛЕ база каталога телефонов и смартфонов, они не поделены на эти группы просто общий каталог.

Суть модуля: сортировка программ, тем, игр на сайте основанном на DLE только по смартфонам+по разным ОС на смартфонах. И сделать базу и сам сайт связанными между собой.

На каталоге сделать увеличение картинок не в новом окне, а в том же.

Вынести блок сортировки контента на главную страницу сайта.

DLE
15 лет назад
Zulua
34 года
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Va5il
37 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад
$20
2 дня

Заявки фрилансеров

Va5il
37 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад

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