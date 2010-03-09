Приватно для Va5il - Сортировка новостей на DLE

Постановка задачи:

Есть отдельная от ДЛЕ база каталога телефонов и смартфонов, они не поделены на эти группы просто общий каталог.

Суть модуля: сортировка программ, тем, игр на сайте основанном на DLE только по смартфонам+по разным ОС на смартфонах. И сделать базу и сам сайт связанными между собой.

На каталоге сделать увеличение картинок не в новом окне, а в том же.

Вынести блок сортировки контента на главную страницу сайта.