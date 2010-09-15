Rateyou.ru для удешевления, можно использовать готовые движки, которые работают аналогично. Но нужен 1:1 такой же функционал. Указывайте цену за подобный сайт, а не ОТ... и срок.
Создание интернет-аукциона
Всем здравствуйте , хотелось бы тоже самое , как hotion.ru или kubuy.ru , но с другим дизайном , сколько это будет стоить и каковы сроки выполнения заказа ?
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