Разработать приложение для социальный сетей

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки134 просмотра

Flash/Flex-программистам...

Нужно разработать приложение для Социальный сетей (ВКонтакте, Мой Мир@Майл.Ру, и др.) с системой администрирования. Сроки - 2-3 недели. Бюджет - 500 у.е. за разработку + 150 у.е. ежемесячно за поддержку.

Высылайте бриф на заполнение.

Благодарим за внимание.

15 лет назад
sergeili
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров