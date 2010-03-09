Rateyou.ru для удешевления, можно использовать готовые движки, которые работают аналогично. Но нужен 1:1 такой же функционал. Указывайте цену за подобный сайт, а не ОТ... и срок.
Разработать приложение для социальный сетей
Flash/Flex-программистам...
Нужно разработать приложение для Социальный сетей (ВКонтакте, Мой Мир@Майл.Ру, и др.) с системой администрирования. Сроки - 2-3 недели. Бюджет - 500 у.е. за разработку + 150 у.е. ежемесячно за поддержку.
Высылайте бриф на заполнение.
Благодарим за внимание.
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