Модуль для работы с биржей ссылок

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки193 просмотра

Доброго времени суток! Требуется специалист для создания модуля для сайта на шабллонзаторе Smarty для работы с биржой ссылок Sape.ru

15 лет назад
mglushakov
36 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

unglued
39 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад
$30
1 день
Человек сделал качественно и быстро работу. Обещал в случае косяков исправить. Спасибо!
Хорошо

Заявки фрилансеров

unglued
39 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад