Доделать сайт агентства недвижимости на MODx

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки157 просмотров

Оперативно дописать-доделать сайт агентства недвижимости. Степень готовности 70%. Подробности в ЛС. Срок исполнения 5 дней.

MODX
15 лет назад
Haskey
Михаил 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров