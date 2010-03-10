Ворпресс-программинг. Небольшая задача.

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Закрыт4 заявки152 просмотра

Сайт www.blogs.forestall.ru

Исходный объект: меню сайдбар справа

Задача: В меню "Выбирай давай!" ссылки должны быть другого цвета.

От Вас (обяз):

1. сроки

2. цена

15 лет назад
richalex
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров