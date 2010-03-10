Есть плагин для Wordpress, который работает с большими объемами памяти, с файлами, а также с БД. При работе плагина возникают ошибки вроде Allowed memory size of 67108864 bytes exhausted и еще ошибка отсутсвия MYSQL сервера ...
Ворпресс-программинг. Небольшая задача.
Исходный объект: меню сайдбар справа
Задача: В меню "Выбирай давай!" ссылки должны быть другого цвета.
От Вас (обяз):
1. сроки
2. цена
Заявки фрилансеров
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