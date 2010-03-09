Админка для капчера

Пользовательский интерфейс. Технические запросы остались без изменений.

админка.

Прототип: http://69.197.144.149/adm нажать Captcha control

Страница общих настроек: (прототип Configuration)

Контент не определен. По ходу сам добавишь все что может настраиваться

Страница Источники: (прототип Manage Sources + view sources)

Список составляется на основе обращений (см. внешний интрефейс). С возможностью удаления (с подтверждением)

Колонки таблицы: имя (с возможностью изменения), приоритет(с возможностью изменения)

Варианты приоритета: low, normal, high

Название по умолчанию: название источника как пришло

Приоритет по умолчанию: normal

Страница Капчеры (прототип Manage users)

Список составляется на основе регистрации. С возможностью удаления (с подтверждением)

Колонки таблицы: дата регистрации, процент ошибок тестов, процент ошибок подтвержденных, комментарий (с возможностью изменения), статус (с возможностью изменения)

Варианты статуса: active, disabled

Статус по умолчанию: active

Страница статистика источников: (прототип view sources)

Список составляется по активности источников. Выбор периода времени статистики (today, yesterday, current week, last week, current month, last month, custom)

Колонки таблицы: кол-во запросов, кол-во удаленных, кол-во опознанных, кол-во ошибок, ссылка на график (по часам, по дням в зависимости от периода)

Страница графика статистики источников:

Выводим 5 графиков: кол-во запросов, кол-во удаленных, кол-во опознанных, кол-во ошибок, ошибки тестов - (посмотришь как лучше, на одной сетке или по очереди)

Страница статистика капчеров:

Список составляется на основе регистрации. Выбор периода времени статистики (today, yesterday, current week, last week, current month, last month, custom)

Колонки таблицы: суммарное время работы за период, кол-во запросов, кол-во удаленных, кол-во опознанных, кол-во ошибок, процент ошибок тестов, кол-во денег по ставке в настройках, ссылка на график (по часам, по дням в зависимости от периода)

Добавить возможность получения выписки по указанному периоду для выбранного списка капчеров (просто кнопка которая ведет на страницу со сводной таблицей которая удобно копируется в клипборд).

Страница графика статистики капчеров:

Выводим 5 графиков: кол-во запросов, кол-во удаленных, кол-во опознанных, кол-во ошибок, ошибки тестов - (посмотришь как лучше, на одной сетке или по очереди)

+ еще один график нахождения капчера online

Страница сводной статистики: она же морда админки

Выводить всю базовую информацию:

Кол-во юзеров активных/неактивных/онлайн

Кол-во источников активных/неактивных

Общее кол-во запросов/удаленных/опознанных/ошибок/ошибок тестов за последний час/сегодня/неделя/месяц

Текущий размер очереди

График всех кол-ва капчеров онлайн за сутки.

График сводный кол-ва капч запрошенных/распознанных/удаленных

Страница настройки тестов.

Зависит от реализации

Капчерская

Прототип: http://69.197.144.149/_captcha

Страница логин/регистрация:

Регистрация: логин, пасс, icq(optional), email(optional), captcha. Без подтверждения. Акк сразу активируется

Логин – стандарт, без капчи

Основная страница:

На этой странице вся работа только аяксом

Вверху строка статистики: Распознано за неделю, сегодня, последний час, прогресс с процентом ошибок и злобной окраской, кол-во денег по ставке в настройках. Кнопки logout и Pause.

Четыре поля, в каждом кнопки reload, skip, Остальное содержимое в зависимости от типа капчи. Если есть капча где нужно вводить текст – нужно автоматом устанавливать курсор в editbox. Enter – по умолчанию submit. Запретить автоподстановку editbox.

Должно работать примерно так: каждых 10 сек Аяксом грузится с сервера список четырех капч для данного юзера, если отличается от списка который уже юзеру выведен – изменившиеся капчи перезагружаются.

Система тестов:

Каждая N-ая капча для юзера является тестовой. Желательно добавить рандомизацию, чтобы немного разбросать, но в итоге по результатам всегда должно быть в среднем X тестов на X * N капч.

Для начала возьмем следующую формулу для вычисления N. (Рассчитывай что возможно потом нужно будет поменять после тестирования):

Пока кол-во тестов меньше 20, N = 5

Когда тестов больше 20, N = [кол-во хороших тестов] / [кол-во плохих тестов]

Если N