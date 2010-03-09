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Админка для капчера
Пользовательский интерфейс. Технические запросы остались без изменений.
админка.
Прототип: http://69.197.144.149/adm нажать Captcha control
Страница общих настроек: (прототип Configuration)
Контент не определен. По ходу сам добавишь все что может настраиваться
Страница Источники: (прототип Manage Sources + view sources)
Список составляется на основе обращений (см. внешний интрефейс). С возможностью удаления (с подтверждением)
Колонки таблицы: имя (с возможностью изменения), приоритет(с возможностью изменения)
Варианты приоритета: low, normal, high
Название по умолчанию: название источника как пришло
Приоритет по умолчанию: normal
Страница Капчеры (прототип Manage users)
Список составляется на основе регистрации. С возможностью удаления (с подтверждением)
Колонки таблицы: дата регистрации, процент ошибок тестов, процент ошибок подтвержденных, комментарий (с возможностью изменения), статус (с возможностью изменения)
Варианты статуса: active, disabled
Статус по умолчанию: active
Страница статистика источников: (прототип view sources)
Список составляется по активности источников. Выбор периода времени статистики (today, yesterday, current week, last week, current month, last month, custom)
Колонки таблицы: кол-во запросов, кол-во удаленных, кол-во опознанных, кол-во ошибок, ссылка на график (по часам, по дням в зависимости от периода)
Страница графика статистики источников:
Выводим 5 графиков: кол-во запросов, кол-во удаленных, кол-во опознанных, кол-во ошибок, ошибки тестов - (посмотришь как лучше, на одной сетке или по очереди)
Страница статистика капчеров:
Список составляется на основе регистрации. Выбор периода времени статистики (today, yesterday, current week, last week, current month, last month, custom)
Колонки таблицы: суммарное время работы за период, кол-во запросов, кол-во удаленных, кол-во опознанных, кол-во ошибок, процент ошибок тестов, кол-во денег по ставке в настройках, ссылка на график (по часам, по дням в зависимости от периода)
Добавить возможность получения выписки по указанному периоду для выбранного списка капчеров (просто кнопка которая ведет на страницу со сводной таблицей которая удобно копируется в клипборд).
Страница графика статистики капчеров:
Выводим 5 графиков: кол-во запросов, кол-во удаленных, кол-во опознанных, кол-во ошибок, ошибки тестов - (посмотришь как лучше, на одной сетке или по очереди)
+ еще один график нахождения капчера online
Страница сводной статистики: она же морда админки
Выводить всю базовую информацию:
Кол-во юзеров активных/неактивных/онлайн
Кол-во источников активных/неактивных
Общее кол-во запросов/удаленных/опознанных/ошибок/ошибок тестов за последний час/сегодня/неделя/месяц
Текущий размер очереди
График всех кол-ва капчеров онлайн за сутки.
График сводный кол-ва капч запрошенных/распознанных/удаленных
Страница настройки тестов.
Зависит от реализации
Капчерская
Прототип: http://69.197.144.149/_captcha
Страница логин/регистрация:
Регистрация: логин, пасс, icq(optional), email(optional), captcha. Без подтверждения. Акк сразу активируется
Логин – стандарт, без капчи
Основная страница:
На этой странице вся работа только аяксом
Вверху строка статистики: Распознано за неделю, сегодня, последний час, прогресс с процентом ошибок и злобной окраской, кол-во денег по ставке в настройках. Кнопки logout и Pause.
Четыре поля, в каждом кнопки reload, skip, Остальное содержимое в зависимости от типа капчи. Если есть капча где нужно вводить текст – нужно автоматом устанавливать курсор в editbox. Enter – по умолчанию submit. Запретить автоподстановку editbox.
Должно работать примерно так: каждых 10 сек Аяксом грузится с сервера список четырех капч для данного юзера, если отличается от списка который уже юзеру выведен – изменившиеся капчи перезагружаются.
Система тестов:
Каждая N-ая капча для юзера является тестовой. Желательно добавить рандомизацию, чтобы немного разбросать, но в итоге по результатам всегда должно быть в среднем X тестов на X * N капч.
Для начала возьмем следующую формулу для вычисления N. (Рассчитывай что возможно потом нужно будет поменять после тестирования):
Пока кол-во тестов меньше 20, N = 5
Когда тестов больше 20, N = [кол-во хороших тестов] / [кол-во плохих тестов]
Если N
Выбранный исполнитель
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