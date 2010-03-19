Устранить причины ошибок в плагине WordPress

Есть плагин для Wordpress, который работает с большими объемами памяти, с файлами, а также с БД. При работе плагина возникают ошибки вроде Allowed memory size of 67108864 bytes exhausted и еще ошибка отсутсвия MYSQL сервера (эта только на денвере). У меня есть предположения, почему происходят ошибки, но я не профессиональный программист и не имею опыта в их устранении.

Таким образом, мне нужен человек, который поможет устранить ошибки. Перед этим я объясню алгоритм работы скрипта и предполагаемые участки кода, из-за которых может вылетать скрипт.

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