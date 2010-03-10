Нужен почти индивидуальный скрипт Форума

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок222 просмотра

Как дополнение к основному сайту мне нужно будет вмонтировать к себе Форум (на отдельном поддомене, возможно с использованием отдельной БД). Стандартные скрипты типа phBB не устраивают по причине плохой безопасности и легкой пробиваемости спамом.

Нужно ваше индивидуальное решение (скрипт), который Вы, возможно, уже использовали для какого-нибудь другого проекта. Лишь бы у него не было массового использования как у стандартных скриптов форумов :-))

Критерии выбора: хорошая защита от спама + защита от несанкционированного доступа к управлению.

Ваш скрипт дополнительно нужно будет немножко доработать: поменять цветовую гамму, а также вставить блоки под рекламу Яндекс-Директа (вверху и внизу страниц).

15 лет назад
AlexRus
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

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