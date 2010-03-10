Нужен почти индивидуальный скрипт Форума

Как дополнение к основному сайту мне нужно будет вмонтировать к себе Форум (на отдельном поддомене, возможно с использованием отдельной БД). Стандартные скрипты типа phBB не устраивают по причине плохой безопасности и легкой пробиваемости спамом.

Нужно ваше индивидуальное решение (скрипт), который Вы, возможно, уже использовали для какого-нибудь другого проекта. Лишь бы у него не было массового использования как у стандартных скриптов форумов :-))

Критерии выбора: хорошая защита от спама + защита от несанкционированного доступа к управлению.

Ваш скрипт дополнительно нужно будет немножко доработать: поменять цветовую гамму, а также вставить блоки под рекламу Яндекс-Директа (вверху и внизу страниц).