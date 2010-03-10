Требуется написать админку для дозагрузчиков

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Требуется профессиональный web-программист для написания админки для управления списком дозагрузчиков.

Очень важный момент – сделать все максимально "красиво" и комфортно для работы.

ТЗ прилагается.

Просьба новичкам не беспокоить.

Оплата по факту.

ICQ 314801879

15 лет назад
chvikal
Влад 
44 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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