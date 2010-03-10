Необходимо доработать Shop script Premium и интегрировать дизайн в Webasyst
Требуется написать админку для дозагрузчиков
Требуется профессиональный web-программист для написания админки для управления списком дозагрузчиков.
Очень важный момент – сделать все максимально "красиво" и комфортно для работы.
ТЗ прилагается.
Просьба новичкам не беспокоить.
Оплата по факту.
ICQ 314801879
Заявки фрилансеров
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