1С создание модуля для интернет-магазина

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки171 просмотр

Необходимо создать выгрузку информации из интернет-магазина на движке modx в 1С

MODX
15 лет назад
seriys
Сергей 
47 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров