Интернет-магазин на базе SHOP.BY
Добрый день!
Необходимо разработать нестандартный интернет магазин для площадки Shop.by
А именно слить базу (1000-2000 позиций товаров) с одного сайта и "закинуть" ее в Winshop.
Сделать нестандартную форму поиска.
Переверстать шаблоны и "натянуть" готовый дизайн.
Подробности в личку.
С уважением, Владимир
Заявки фрилансеров
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