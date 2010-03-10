Интернет-магазин на базе SHOP.BY

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки208 просмотров

Добрый день!

Необходимо разработать нестандартный интернет магазин для площадки Shop.by

А именно слить базу (1000-2000 позиций товаров) с одного сайта и "закинуть" ее в Winshop.

Сделать нестандартную форму поиска.

Переверстать шаблоны и "натянуть" готовый дизайн.

Подробности в личку.

С уважением, Владимир

15 лет назад
centaur
43 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров