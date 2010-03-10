Jquery, js – зона увеличенной картинки в превью

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки182 просмотра

Приветствую.

Имеется jquery-zoom для галереи картинок. Плюс-минус – увеличивает часть изображения. Водим курсором по картинке – увеличенная зона перемещается. Сбоку есть блок превьюшек. При наведении на одну из них – текущая отображается. Это работает.

Нужно: на превью текущей картинки отображать полупрозрачную плашку, которая показывает зону, увеличенную на картинке. И при ведении курсора, при увеличении картинки эта плашка должна соответственно менять позицию и размер.

Смотрим картинку.

Пожалуйста, с опытом подобной работы. Готовых плагинов не видели, скорее нужно писать самому.

В ближайшие 2 дня.

Спасибо за внимание.

JavaScriptjQuery
15 лет назад
buzuchok
40 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

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