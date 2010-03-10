Jquery, js – зона увеличенной картинки в превью

Приветствую.

Имеется jquery-zoom для галереи картинок. Плюс-минус – увеличивает часть изображения. Водим курсором по картинке – увеличенная зона перемещается. Сбоку есть блок превьюшек. При наведении на одну из них – текущая отображается. Это работает.

Нужно: на превью текущей картинки отображать полупрозрачную плашку, которая показывает зону, увеличенную на картинке. И при ведении курсора, при увеличении картинки эта плашка должна соответственно менять позицию и размер.

Смотрим картинку.

Пожалуйста, с опытом подобной работы. Готовых плагинов не видели, скорее нужно писать самому.

В ближайшие 2 дня.

Спасибо за внимание.