Модуль отображения биржевой котировки

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки127 просмотров

Модуль отображения биржевой котировки с наложением биржевых сделок.

Подробности в прикрепленном ТЗ

15 лет назад
ukrinternet
Евгений 
44 года
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров