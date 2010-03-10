Интернет-магазин по продаже ключей к играм

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок268 просмотров

Необходимо разработать интернет-магазин по продаже ключей к играм (программная часть).

Есть готовый дизайн сайта.

Необходимо:

- установить дизайн на cms.

- настроить cms.

- дописать, при необходимости, модули.

Краткое описание функционала – в приложении.

Скриншоты для понимания функционала – тут. http://webfile.ru/4350835

Укажите, пожалуйста, сроки и стоимость разработки.

15 лет назад
kimsey-sa
Терзинов 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

nullweb
Петр 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$200
10 дней

Заявки фрилансеров

nullweb
Петр 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад