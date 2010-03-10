Доработать модуль для OSCommerce

Доброго времени суток.

Необходимо доделать модуль фильтров товаров для Интернет-магазина на движке OSCommerce.

Сам движок сильно переделан, нужно уметь разбираться в чужом коде.

Хостинг и все доступы - предоставляем по началу сотрудничества.

Нужен человек имеющий опыт работы с этим движком или профессиональный PHP/MySQL программист.

В случае успешного сотрудничества - обеспечим частые заказы.

В качестве тз - скриншот с уже нарисованным результатом и комментариями, высылаю по запросу.

Оплата сразу после приема работы (см. отзывы), премии за качество и скорость.

Спасибо.