Bitrix управление сайтом. Задача - написать скрипт, позволяющий осуществлять сбор данных и синхронизацию отдельных данных товарной матрицы (цена, наличие, место хранения, и т.п.) с сайтом партнера (поставщика). Сайт поставщика работает не на Битриксе. Прочие источники, ...
Доработать модуль для OSCommerce
Доброго времени суток.
Необходимо доделать модуль фильтров товаров для Интернет-магазина на движке OSCommerce.
Сам движок сильно переделан, нужно уметь разбираться в чужом коде.
Хостинг и все доступы - предоставляем по началу сотрудничества.
Нужен человек имеющий опыт работы с этим движком или профессиональный PHP/MySQL программист.
В случае успешного сотрудничества - обеспечим частые заказы.
В качестве тз - скриншот с уже нарисованным результатом и комментариями, высылаю по запросу.
Оплата сразу после приема работы (см. отзывы), премии за качество и скорость.
Спасибо.
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