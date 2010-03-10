Фильтр для Joomla

Добрый день,

нужна реализация фильтра для сайта kiddi.com.ua такого плана как тут mamy.com.ua/catalog/avtokresla

т.е. чтобы можно было сортировать по производителю.

А если мы заходим на страницу бренда http://kiddi.com.ua/inglesina.html чтобы можно было выбрать сортировать по категориям в которых представлен данный бренд.

Реально ли такое сделать?