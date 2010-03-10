Виртуальная примерочная одежды

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки159 просмотров

Необходимо создать виртуальную примерочную одежды интегрированную с движком интернет-магазина PrestaShop www.prestashop.com в виде модуля или доп. приложения.

Пример работы скрипта примерочной: http://looklet.com/

Требования к функционалу:

- подбор манекенов разной комплекции;

- распределение товаров по категориям с названием, описанием и артикулом;

- комбинация одежды;

- добавление товаров в корзину сразу с примерочной.

Реализация экспорта товаров из магазина в примерочную при помощи xml.

Предлагайте Ваши цены и сроки.

PrestaShop
15 лет назад
Baltov
39 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Парсер телепрограмм

    Куплю готовый или необходимо написать парсер телепрограмм Яндекса (tv.yandex.ru) для получеия программ украинских каналов. Детали: 1. Программы всех каналом должны забираться одним запросом к сайту (на странице есть такая ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Переделать или доработать сайт

    $1000

    ТЗ во вложении. В двух словах: Сайт есть готовый и в нем есть все описанные модули за исключением. Не реализован модуль доктор веб У заказчика есть свой биллинг но он не синхронизирован с ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Оптимизация скорости загрузки сайта на joomla 1.5.

    $15

    Есть сайт на Joomla 1.5.15 c довольно тяжелым шаблоном от рокетов ( много графики, стилей и js. ) Скорость загрузки не самая удовлетворительная. Кое какие работы по оптимизации уже велись (минимизированы и объединены ...

    JavaScriptJoomla
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Приложение Вконтакте

    $67

    Надо сделать такое же приложение http://vkontakte.ru/app718974 но только с моими комиксами, должна быть статистика просмотра, и перелистывание должно быть сразу по две страницы и выглядеть как перелистывание глянцевого журнала, должна быть возможность увеличение ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Доработать модуль для OSCommerce

    $15

    Доброго времени суток. Необходимо доделать модуль фильтров товаров для Интернет-магазина на движке OSCommerce. Сам движок сильно переделан, нужно уметь разбираться в чужом коде. Хостинг и все доступы - предоставляем по ...

    MySQLPHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Доработка самописного движка

    Нужно провести ряд технический рекострукций. Сайт на самописном движке. Пожалуйста, если не сложно пишите стоимость каждого функционала поотдельности. 1) Каждую страницу статьи можно редактировать визуальным редактором, комментировать, перелинковывать подобные статьи ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Разработка флеш-игры

    Добрый день. Необходимо сделать игру на подобие супер-марио на флеше. Примерно 5 уровней. Прорисовка фона и главного героя. Желательно пример ваших работ. Интересует сроки ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад