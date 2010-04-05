Парсер телепрограмм

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Завершен11 заявок287 просмотров

Куплю готовый или необходимо написать парсер телепрограмм Яндекса (tv.yandex.ru) для получеия программ украинских каналов.

Детали:

1. Программы всех каналом должны забираться одним запросом к сайту (на странице есть такая опция)

2. Каждая элемент (то есть каждая программа каждого канала) должна приводиться к формату:

- ID канала (согласно структуре яндекса. Например: Интер - 308, ICTV - 307):

- название программы (фильма, передачи и т.д.);

- начало трансляции;

- окончание трансляции (есть не всегда).

Пожалуйста, оставляйте предложение на странице проекта

15 лет назад
predtech
57 лет
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

_oucean_
Андрей 
43 года
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
Имея некоторый опыт работы с подрядчиками, могу сказать - Правильный фрилансер. Сделал всем как договаривались. Без исчезновений, отговорок и т.д. Спасибо за работу
Спасибо. Приятно было работать: Все четко - задача-> работа->приемка->оплата.

Заявки фрилансеров

_oucean_
Андрей 
43 года
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад