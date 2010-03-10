Приложение Вконтакте

Надо сделать такое же приложение http://vkontakte.ru/app718974

но только с моими комиксами, должна быть статистика просмотра, и перелистывание должно быть сразу по две страницы и выглядеть как перелистывание глянцевого журнала, должна быть возможность увеличение масштаба страницы чтобы увидеть текст и уменьшение масштаба.