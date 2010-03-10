Приложение Вконтакте

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  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки191 просмотр

Надо сделать такое же приложение http://vkontakte.ru/app718974

но только с моими комиксами, должна быть статистика просмотра, и перелистывание должно быть сразу по две страницы и выглядеть как перелистывание глянцевого журнала, должна быть возможность увеличение масштаба страницы чтобы увидеть текст и уменьшение масштаба.

15 лет назад
Sudba
Артем 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров