Элементарный слайдер на Jc

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки138 просмотров

Необходимо очень простое решение

http://tehnoyarmarok.bigbord.net/TV_Tumbi/Maxi/82782.html

кнопка вперед, назад увеличение.

HTML
15 лет назад
vooovka
47 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

kirilev
Кирилл 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад
$15
1 день
Кирил молодец, написал скрипт быстро и грамотно.
Была поставлена конкретная задача, в результате - быстрое решение. Оплата без проблем по факту, как и договаривались.

Заявки фрилансеров

kirilev
Кирилл 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад