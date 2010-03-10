Оптимизация скорости работы Virtuemart

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Закрыт1 заявка133 просмотра

Оптимизация запросов к базе данных и скриптов. VirtueMart 1.1.4

Пишите пожалуйста сроки и стоимость работ.

15 лет назад
andrew05
Андрей 
47 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

belfegor
40 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад
$300
7 дней

Заявки фрилансеров

belfegor
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19 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад

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