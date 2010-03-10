Tower Defence для Вконтакте (Reverse)

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки269 просмотров

Требуется по существующей игре http://www.gemtowerdefense.com/ сделать аналог для соцсети Вконтакте, методом реверсивоного программирования, естественно со всеми элементами свойственными играм в соцсетях.

(рейтинг среди дрзуей, пригласи друзей, рейтинг среди всех пользователей, покупка игровой валюты за голоса)

Требования к разработчику: _Адекватный человек_, желательно наличие опыта работы с API Вконтакте и в

реверсивном программировании. Дальнейшее сотрудничество приветствуется!

Сроки: не горит, но ведь это в ваших интересах делать быстрее ;)(За неделю бета - вполне возможно)

Оплата: Вебмани, бл 160, аттестат, никаких предоплат, оплата по факту.

Обращайтесь в аську 175 08 99 66 (на "привет" не отвечаю, пишите сразу, что с веблансера) или в личку

15 лет назад
simmmis
40 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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