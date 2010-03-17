Написать парсер либо наполнить virtuemart вручную

Требуется заполнить каталог virtuemart (joomla) контентом с сайта http://www.mebelux.ru по категориям

Можете предложить либо наполнение каталога вручную, либо с помощью Вашего парсера, требование к копированию конечного товара простое -

из http://www.mebelux.ru/commodity/1166/ в оригинале нужно получить http://1euroasia.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=1&category_id=2&option=com_virtuemart&Itemid=1

Особое внимание обратить на подробное описание категории - с mebelux требуется брать 1 большую картинку, описание, и весь пункт "Все элементы серии и цены" без кнопки "купить", т.е. просто полностью копированное описание с фото (пункты Изделие(фото), Наименование, Артикул, Описание).

Наполнять нужно сайт 1euroasia.ru, его дамп Вам предоставлю.

В предложении от Вас стоимость и сроки.

Способы оплаты - безопасная сделка, либо, при наличии хороших отзывов и регистрации более года на weblancer.net - предоплата 100% WMR/WMZ/Alfa